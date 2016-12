Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si è recato a Norcia e a San Ginesio (Macerata). Il premier si recherà anche ad Amatrice (Rieti), dove il suo arrivo è previsto per le 12. Nella città reatina, devastata dal terremoto del 24 agosto, terrà un punto con i giornalisti presso la nuova mensa nell’area food. Nelle scorse settimane Gentiloni, allora ministro degli Esteri del Governo Renzi, aveva visitato un’altra città colpita dal sisma, Tolentino, in provincia di Macerata.

“La riapertura del centro storico di Norcia è un segno di volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro. Mi fa piacere se posso incoraggiarla con l’impegno di tutte le Istituzioni”: lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine della visita alla città di San Benedetto, profondamente colpita dal terremoto del 30 ottobre.

A San Ginesio Gentiloni è stato salutato dagli applausi di una scolaresca e un bambino gli ha consegnato una letterina rossa.

“Le risorse per la ricostruzione dopo il terremoto ci sono, ma bisogna che ci sia anche l’impegno di tutti per superare strozzature burocratiche e per andare avanti molto rapidamente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, al termine della sua visita nel comune terremotato di San Ginesio. “Non è un problema di soldi – ha ribadito – il Governo ha stanziato le risorse necessarie, è un problema di lavorare insieme”. Secondo Gentiloni bisogna lavorare insieme “per evitare che l’impegno dei cittadini per tornare e per rilanciare piccoli centri così importanti sia ostacolato da troppe resistenze burocratiche”.

“Mi ha colpito la devastazioni che si vede qui perché dà il senso della tragedia. Qui il colpo ad Amatrice è stato particolarmente pesante. Adesso bisogna ricostruire per ridare speranza in uno dei borghi più belli d’Italia”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine della visita nella zona rossa di Amatrice. “C’è ottimismo da parte dei sindaci – ha aggiunto Gentiloni – e delle popolazioni di ricostruire e ricominciare. È un’opera complessa ma ricostruire vuol dire dare futuro.