“Non so se abbiamo fatto qualcosa di male, me lo chiedo da ieri, un metro e mezzo-due metri di neve e ora pure il terremoto. Che devo dire? Non ho parole”. È lo sconforto del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi dopo le scosse di terremoto che hanno fatto tremare il Centro Italia, già vessato dal maltempo e, soprattutto, dalla neve. “Proviamo a rialzarci – ha aggiunto al Tg1 -, tanti sacrifici, poi la scossa del 30 ottobre, poi la più grande nevicata dagli anni 50, le temperature più basse degli ultimi 25 anni. Tutto insieme. Ci sono notizie di piccoli crolli, stiamo monitorando la situazione”.

“Da settanta anni non nevicava così forte, ci sono persone isolate che non possono uscire da casa. La seconda scossa è stata molto violenta. Non ci sono comunque danni a persone”, ha dichiarato sempre Pirozzi a Radio Roma Capitale. “Oggi – ha aggiunto il sindaco – c’è una situazione drammatica. Dei campanili adesso non mi importa niente, si rifaranno. Ora speriamo che arrivino presto le turbine”.

Gli Sos più forti dopo le tre scosse che hanno complicato una situazione già critica per il maltempo arrivano dai sindaci dei Comuni colpiti. “La situazione è critica. C’è il terremoto, c’è la neve.