Un ristorante: “200 pasti al giorno da novembre, sotto di 100mila euro”

Lo Stato, non il terremoto, ci farà chiudere il ristorante». È la disperazione di Silvia Fronzi, che con la sorella gestisce il ristorante «Il Vecchio Molino» di Pieve Torina (Macerata), che dal 26 ottobre, quando forti scosse hanno devstato il territorio, già profondamente segnato dal sisma del 24 agosto, ha continuato a servire pasti ai vigili del fuoco, tutti i giorni. Le sorelle Fronzi aspettano circa 150.000 euro dal ministero. Sono andate avanti, circondate da paesi ormai ridotti a macerie, per poter garantire ai soccorritori un luogo dove mangiare.

«Abbiamo cucinato anche 200 pasti al giorno – precisa Silvia Fronzi –, abbiamo ricevuto un primo pagamento, rimasto l’unico, relativo al mese di novembre. Poi più nulla. Siamo piene di debiti. All’inizio siamo riuscite ad andare avanti con le donazioni della gente. Siamo abbandonati – incalza Fronzi – da uno Stato che dice di esserci vicino e invece ci sta buttando in mezzo alla strada». Ieri, è arrivata una prima risposta all’attività di ristorazione: «Ci hanno comunicato che i soldi sono stati sbloccati e dovrebbero arrivare tra una decina di giorni. Meglio di niente.

Ora speriamo che questa risposta sia solo la prima e che, come tutti gli altri ristoratori che in questi mesi si sono sacrificati senza chiudere mai, festività comprese, spesso facendo la spola dalla costa, saremo pagati per il nostro lavoro. Qui lottiamo per la sopravvivenza, stringiamo i denti. Siamo gente che ama queste montagne e qui vuole vivere, ma è necessario che le istituzioni ce ne diano la possibilità».

«Entro quattro giorni arrivano i pagamenti. La protesta di qualche ristoratore è qualcosa di ridicolo». A fare il punto sulla situazione è Achille Cipriani, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. E aggiunge: «Lo Stato paga sempre.