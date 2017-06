Terremoto di magnitudo 6.2 tra Grecia e Turchia, avvertito anche a Istanbul

Una violenta scossa di terremoto è stata registrata alle 14.28 di oggi 12 giugno 2017 nel mare Egeo, tra l’isola greca di Lesbo e la città turca di Smirne.

Secondo l’Ingv la scossa ha avuto una magnitudo di 6.4 (6.2 secondo le autorità turche). La scossa in ogni caso è violentissima e molto prolungata: secondo le prime testimonianze la terra ha tremato per circa 60 secondi. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, sia nelle città vicine all’epicentro (Smirne, Dikili, Mitilene, Plomari, Karabunur) che nelle due capitali, Atene e Istanbul. Il terremoto delle 14.24 è stato seguito da cinque scosse di assestamento di magnitudo compresa tra 4.9 e 39. Un video girato da un abitante di Mitilene, nell’isola di Lesbo, mostra alcune case crollate parzialmente in seguito alla scossa.