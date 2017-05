Non smette di cessare lo sciame sismico nel Centro Italia. Questa notte, infatti, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 alle 2:31 con ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a 5 km da Cittareale (Rieti). La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma per ora non si segnalano danni a persone o cose. Peraltro, in quella stessa zona, stanno andando avanti le operazioni di soccorso di una speleologa ternana di 30 anni, rimasta ferita durante l’esplorazione di uno dei pozzi della grotta delle Sibille. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri.

M.O. – direttanews