L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Mirabello e Sant’Agostino: le due scosse sono state molto superficiali

Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3,1 e una di magnitudo 3,2, sono state registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella provincia di Ferrara, alle 18.46 e alle 21.15 di mercoledì 26 aprile.

La prima scossa, quella delle 18.46 di magnitudo 3,1, con epicentro a Mirabello. La seconda scossa, quella delle 21.15 di magnitudo 3,2, con epicentro a Sant’Agostino. Entrambe le scosse sono state molto superficiali con una profondità di appena sette chilometri.

I due sismi sono stati avvertiti anche nelle zone di Bondeno, Poggio Renatico e Vigarano, in provincia di Ferrara, Finale Emilia in provincia di Modena e Galliera in provincia di Bologna.

