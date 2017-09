Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 20 del 10 settembre nel Piacentino, specialmente in Valnure, Valtrebbia e Valdarda. L’epicentro è stato localizzato a Morfasso e la scossa era di magnitudo di 3.7. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Non si registrano danni

Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 avvertita in tutta la provincia

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 20 del 10 settembre nel Piacentino, specialmente in Valnure, Valtrebbia e Valdarda. L’epicentro è stato localizzato a Morfasso e la scossa era di magnitudo di 3.7. Decine le segnalazioni arrivate e altrettante le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Al momento non si registrano danni a persone o a cose.

