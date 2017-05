Una donna di 30 anni è morta in un incidente stradale nella notte in A14, nei pressi di San Lazzaro di Savena.

Alla guida di una Volkswagen Polo stava viaggiando in direzione Sud e verso le 2 è stata tamponata da un’auto, per cause da accertare, e poi dopo essere stata sbalzata su un’altra corsia è stata urtata da una terza vettura che sopraggiungeva.

Inutili i soccorsi del 118 per la donna, ancora in via di identificazione, mentre gli altri due automobilisti coinvolti sono stati portati all’ospedale Maggiore in condizioni non gravi. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale della

sottosezione ‘ Bologna Sud’. Il tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme è rimasto chiuso per circa tre ore, fin verso le 5.

RESTO DEL CARLINO