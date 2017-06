Terrore sul bus Marsala – Palermo. “Un passeggero voleva farci cadere giù dal viadotto”

Non aveva armi, non parlava arabo, era in evidente stato confusionale, tanto da non opporre alcuna resistenza quando è stato bloccato dai passeggeri. L’uomo, di nazionalità sudanese, che oggi ha tentato di far precipitare il pullmann della Salemi giù dal viadotto dopo la galleria Segesta, ha circa 37 anni, e si è scagliato improvvisamente contro l’autista gridando “Voglio morire!”. E’ stato bravo e valoroso l’autista a dargli una gomitata e a rallentare il mezzo, l’aggressore è caduto a terra e lì, tra le urla generali, è stato immobilizzato dai due militari che viaggiavano in borghese sul bus. I viaggiatori sono stati tutti interrogati, e stanno facendo ritorno a casa, nello stesso bus. L’uomo, invece, è in arresto. L’accusa è di tentato omicidio plurimo. La sua identità non è stata resa nota

19,30 – “Allo stato non ci sono motivi per sospettare che sia un atto di natura terroristica”, dice il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, precisando che si stanno comunque svolgendo tutte le indagini per accertare la reale natura del gesto che, al momento, “appare riconducibile a motivi personali”. Nell’autobus c’erano circa 30 passeggeri. La corsa è quella delle 13 e 30 Marsala – Palermo Via Aeroporto di Birgi.

19,00 – Altri particolari sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito da Tp24.it a fermare il presunto terrorista che voleva far cadere il bus dal viadotto sono stati l’autista e due militari liberi dal servizio che sono subito intervenuti bloccando l’uomo. L’autobus ha sbandato, l’autista è riuscito ad evitare il peggio, e subito è intervenuta la polizia. – LEGGI TUTTA LA CRONACA SU TP 24