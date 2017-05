«Era diventato pericoloso e, molto probabilmente, di lì a poco avrebbe potuto compiere un terribile attentato. Avrebbe agito da solo, forse armato di coltelli», così viene descritto uno dei terroristi di Parigi in un’indiscrezione a Giallo. Il marocchino Mouner El Aoual, detto “Mido”, 29 anni, è stato arrestato in questi giorni a Torino dopo che dal 2008 viveva in Italia comme immigrato clandestino. Mido era stato intervettato mentre parlava degli ordini ricevuti dai capi dell’Isis, all’uomo era stato detto di restare in Italia e di portare a termine un attentato con dei coltelli.

Dopo essere stato segnalato nel settembre del 2016 dall’Fbi gli investigatori italiani lo tenevano sotto controllo: pare infatti che fosse stato intercettato sulla piattaforma informatica “Zello”, un’applicazione che permette di scambiare messaggi in forma anonima con utenti di tutto il mondo.

L’uomo aveva ricevuto un odine di espulsione ma da 5 anni viveva in casa con due italiani di cui si era guadagnato la fiducia, madre e figlio erano infatti ignari delle sue intenzioni e si erano lasciati impietosire dalla sua storia. Margherita Scarano, 66 anni, ha racocntato a Giallo di essersi sentita tradita: «L’avevamo salvato dalla droga… Il suo arresto, per noi, è stata una pugnalata al cuore. È come se mi avesse tradito un figlio. È stato in casa mia per nove anni e solo adesso scopro di aver dato ospitalità a un terrorista».

Per anni ha vissuto sempre in casa, trascorrendo molto tempo al telefono e dalle conversazioni che sono state tracciate dagli investigatori è evidente che fosse sempre stato in contatto con altri terroristi. Milo faceva propaganda, insegnava alle nuove reclute a come nascondersi nei paesi occidentali, a come agire, era un istigatore e pur essendo un singolo era ben inserito nella struttura del terrorismo internazionale.

«Niente kalashnikov o bombe, basta un coltello per compiere il volere di Allah», aveva detto in una delle ultime intercettazioni, ed era proprio quello che avrebbe voluto fare in Italia

