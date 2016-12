Gli esperti di terrorismo la chiamano “strategia palestinese”: “I palestinesi ci hanno insegnato che finché la guerra si svolge nel loro territorio, non fanno attentati fuori, in altri Paesi, ma quando nel loro territorio la guerra cessa perché è stata persa, è a quel punto che cominciano le azioni terroristiche all’estero”, spiega al Messaggero Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout news ed ex capo del dipartimento analisi del Sisde. E intanto è arrivata la rivendicazione “ufficiale” dell’Isis attraverso la sua agenzia di stampa, dietro la strage che ha lasciato sull’asfalto di Charlottenburg 12 morti, c’è la mano dello Stato islamico.

Sono tre gli elementi che fanno presagire per l’Europa un futuro di attentati sulla falsariga di quelli che hanno seminato morte e terrore a Nizza la scorsa estate e al mercatino di Natale a Berlino lunedì sera: l’uso dei camion, le sconfitte che lo Stato Islamico sta subendo tra Siria, Iraq e Libia e infine lo stesso “successo” del primo attentato di questo tipo, quello in Costa Azzurra (86 morti e 302 feriti), che può spingere molti aspiranti jihadisti o gli stessi foreign fighters dell’Isis di ritorno in Patria a emularlo. Secondo lo 007 Mantici quanto sta accadendo militarmente in Medio Oriente spingerà i filo-Isis a “reazioni rabbiose, per lo più spontanee, anarcoidi, in tutto il mondo”. “Quelli che erano partiti e non sono morti – è la conclusione di Mantici – torneranno nei Paesi di provenienza, e quelli che erano rimasti decideranno di fare la guerra in casa loro, cioè nostra”.

