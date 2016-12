La morte di Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino ucciso la scorsa notte in un conflitto a fuoco con la polizia nel milanese, infiamma le polemiche sui social. A scatenarle un post su Facebook di Antonella Buscaglia, consigliera M5S e candidata sindaco di Biella nel 2014. «Leggo post di persone felici che un uomo sia stato ammazzato – scrive la pentastellata – leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto soltanto il loro dovere (per quello sono lì, sottopagati, mica per multe e dirigere il traffico). Vedrò di certo queste persone andare a messa la vigilia e ricevere mi piace al post da altrettanti falsi che godono di un uccisione e si lavano le coscienze in chiesa».