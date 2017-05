“COLPITO IN TESTA DA UNA MARTELLATA SUL BUS”, STUDENTE 16ENNE ARRIVA SANGUINANTE in OSPEDALE

VERONA – Si è presentato al pronto soccorso raccontando di esser stato colpito da una martellata. Uno studente sedicenne di Verona è stato quindi ricoverato per una ferita alla testa, sebbene non si trovi in pericolo di vita.

Il ragazzo ha raccontato al personale dell’ospedale di esser stato colpito da qualcuno mentre si trovava su un bus al capolinea vicino a Borgo Roma. Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell’ordine.

leggo