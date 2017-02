Attimi di paura, poco dopo le 12.30 in via Troisi a Portogruaro. I vigili del fuoco del distaccamento locale e di San Donà sono dovuti intervenire per un incendio ad un tetto di un’abitazione. L’emergenza è stata controllata evitando che il fuoco si propagasse lungo tutta la copertura. Non si sono rilevati feriti, anche se una donna disabile è stata portata all’ospedale per accertamenti. Al vaglio i motivi che hanno originato l’incendio.

Fonte Il Gazzettino

Roma, 5 febbraio 2017