Secondo la medicina tradizionale cinese, il ciclo del sonno può rivelare molto sul nostro stato fisico ed emotivo e può persino trasmetterci messaggi da parte di una forza superiore. L’orario in cui vai a dormire o in cui ti svegli può rivelare un messaggio di allerta che non dovresti ignorare. Qui ti spieghiamo il significato di ognuno di questi.

–Se hai difficoltà ad addormentarti fra le 21:00 e le 22:00, potrebbe essere un segnale di stress. Sarebbe opportuno che praticassi la meditazione per riuscire a rilassarti e a riposare.