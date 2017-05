Milano – Un ragazzo di ventisei anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia durante la notte tra domenica e lunedì con l’accusa di atti persecutori. Il giovane, che ha precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale, è stato fermato poco prima delle quattro in via Antonio Regaldi, sotto casa della sua ex fidanzata, una donna di un anno più grande.

A dare l’allarme alla polizia è stata proprio lei, che si è accorta che il suo ex – con cui era stata per quattro anni fino a un mese fa – stava imbrattando i muri del suo palazzo con le scritte “Puttana” e “Ti ammazzo”. In più, per non permettere alla vittima di vedere cosa stesse accadendo, il ventiseienne aveva oscurato il videocitofono di casa della ragazza, chiaramente terrorizzata e impaurita.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato lo stalker seduto su una panchina in un vicino parco. Con sé, il ragazzo aveva un grosso coltello da cucina e il pennarello usato per imbrattare i muri del palazzo della ex fidanzata.

Per lui a quel punto sono scattate le manette. La ragazza, invece, tranquillizzata dagli agenti è stata portata in Questura dove ha presentato denuncia, raccontando anche di tutti gli atteggiamenti aggressivi che aveva dovuto subire durante la relazione con il giovane.

