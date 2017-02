In attesa dell’arrivo in Italia di Free, l’operatore francese che nel paese in cui opera è riuscito a conquistare milioni di clienti grazie alle tariffe low cost che contraddistinguono i suoi piani, Tim si prepara a lanciare nel Bel Paese una nuova compagnia in grado di competere con l’operatore di Xavier Niel: Kena Mobile. A riportare la notizia la rivista Affari e Finanza che riporta le parole dell’Ad di Tim, Flavio Cattaneo, agli investitori durante un road show negli Usa: “Abbiamo già fatto i test e siamo pronti a partire con un servizio no frills. Essendo ex monopolisti vogliamo passare dalla difesa all’attacco delle quote di mercato”.

E così entro l’estate il noto brand di telefonia mobile presenterà in Italia pacchetti estivi in grado di offrire chiamate, internet e sms illimitati al costo di circa 10 euro mensili. E proprio in vista del lancio dell’operatore virtuale Kena i vertici della società capitanata da Cattaneo hanno acquistato una piattaforma di software specializzata nei mobile virtual network operator (MVNO) da Acotel Noverca. Kena Mobile rappresenterà una sorta di Ryanair dei servizi cellulari, un operatore telefonico in grado di conquistare utenti di fascia bassa.

“Ci prepariamo a lanciare un secondo marchio per competere direttamente con Iliad. Nei prossimi mesi lanceremo un nuovo operatore di telefonia mobile con un nuovo marchio. L’operatore prima deve partire, quindi non si può pensare a un target di clienti. Il servizio sarà indirizzato a clienti essenzialmente attenti ai costi e che fa tutte le operazioni via web. Ci saranno pochi negozi, ma in tutta Italia. Lo lanceremo tra un po’ di tempo, ci sarà il nome, i test sono già pronti e partiti. E’ l’arma giusta contro un discount”