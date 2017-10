Si tratta di un falso messaggio dall’oggetto «TIM: rimborso riferimento A8005W» che viene inoltrato sulle caselle di posta elettronica. L’allerta viaggia on line su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale.

Ancora truffe on line. Gli hacker non conoscono tregua tanto che la Polizia postale tramite un post sulla pagina Facebook «Commissariato di PS On Line – Italia» ha pubblicato l’invito a prestare attenzione ad uno dei messaggi che da tempo continua a pervenire sui nostri indirizzi di posta elettronica e che riguarderebbero in particolare la promessa di un falso rimborso da parte di Tim dall’oggetto «TIM: rimborso riferimento A8005W».