Attenzione a questo tipo di tumore. Ecco quali segnali non devi sottovalutare

Il lipoma è un tumore benigno dei tessuti molli che origina da cellule mesenchimali della linea adiposa.

Talvolta oltre che il tessuto adiposo può coinvolgere il tessuto connettivo fibroso (fibrolipoma), quello muscolare (fibromiolipoma) o vascolare (angiolipoma o angiomiolipoma).

Il lipoma può svilupparsi in qualsiasi parte del corpo localizzandosi nel tessuto adiposo sottocutaneo o viscerale.

Le aree maggiormente interessate sono il collo, le cosce, i glutei, le braccia e il dorso.

Può essere solitario, cioè circoscritto in una determinata area, o multiplo, cioè interessare diverse regioni anatomiche del corpo.

Non esistono fattori di rischio documentati, infatti non vi sono limiti di età o prevalenze maggiori in un sesso piuttosto che nell’altro.

CLASSIFICAZIONE

Esistono varie tipologie di lipoma, classificate a seconda dell’area anatomica interessata:

-Lipoma superficiale sottocutaneo, che rappresenta la tipologia più diffusa e si manifesta nella zona superficiale della pelle;

può colpire qualsiasi zona del corpo ma soprattutto il tronco, le cosce e le braccia;

– Lipoma cardiaco, che si localizza all’interno del tessuto del cuore e, con l’aumento delle sue dimensioni, può provocare l’ostruzione delle valvole cardiache;

– Lipoma palmare, che si manifesta nel palmo della mano sotto forma di piccole cisti cutanee;

– Lipoma intestinale, che si localizza generalmente nell’intestino all’altezza dell’ileo distale oppure della valvola ileocecale;

– Lipoma intramurale, che si localizza a livello del colon;

– Lipoma meningeo, che si diffonde a livello delle guaine meningee e può causare danni permanenti dal punto di vista neurologico;

– Ibernoma (o lipoma ghiandolare), che si localizza a livello delle ascelle, del collo e del dorso, caratterizzato da grasso rosso- bruno;

– Liposarcoma, che rappresenta la variante maligna.

CLINICA

Il lipoma si sviluppa solitamente sotto forma di piccole cisti sottocutanee visibili e/o palpabili.

Esse si presentano di consistenza soffice, come piccoli accumuli di grasso;

la loro dimensione varia da un minimo di pochi centimetri fino a raggiungere i 5 kg di peso in casi davvero eccezionali.

Inoltre i lipomi possono essere circoscritti o diffusi a tutto il corpo:

in quest’ultimo caso si parla lipomatosi, cioè la tendenza a sviluppare lipomi multipli, e viene classificata in:

– Lipomatosi multipla e asimmetrica: colpisce prevalentemente l’uomo in età adulta ed è caratterizzata da lipomi estesi e grandi prevalentemente circoscritti nella nuca, nell’inguine, nelle cosce, nel deltoide, nella scapola e nel collo;

– Lipomatosi pelvica: si riscontra maggiormente negli uomini di età adulta e si diffonde nell’area retroperitoneale pelvica;

– Lipomatosi epidurale: colpisce il tessuto epidurale e si manifesta in soggetti con problemi di obesità;

– Lipomatosi dolorosa o sindrome di “Dercum”: colpisce le donne in età senile;

– Lipomatosi addominale o mediastino- addominale;

– Lipomatosi di Krabbe: si manifesta con noduli sottocutanei dolorosi estesi alle braccia, al tronco e alle cosce;

– Lipomatosi mesosomatica di Roch-Leri: malattia molto rara che colpisce gli avambracci, il tronco e le cosce;

CAUSE

No esiste una causa certa documentata. Il fattore genetico è importante soprattutto nel caso delle lipomatosi.

Altri fattori estrinseci sono i traumi pregressi, il diabete mellito e l’alimentazione scorretta.

SINTOMI

I lipomi sottocutanei comunemente sono asintomatici e si presentano come tumefazioni molli, indolori, palpabili e ben visibili.

La zona tende a rigonfiarsi senza provocare particolari fastidi a eccezione di quello estetico.

A volte se il lipoma si sviluppa nelle vicinanze di nervi può provocare dolori o alterazioni della sensibilità (parestesie, formicolii, scosse, ecc.) causati dallo schiacciamento del nervo stesso.

La sintomatologia è comunque variabile in base all’area colpita e al tipo di lipoma.

DIAGNOSI

Per stabilire con certezza la presenza di queste masse tumorali benigne è opportuno effettuare in primo luogo un’indagine ecografica

e successivamente una visita specialistica chirurgica che possono essere prenotate in ambito ospedaliero, in centri polispecialistici o in cliniche private.

L’ecografia, poco costosa e poco invasiva, è la più usata nello studio dei lipomi:

consente una diagnosi concreta misurando le dimensioni del lipoma, la sua esatta collocazione e stabilisce se si tratta di forme tumorali benigne o maligne.

A discrezione medica può essere richiesta un’ulteriore esame diagnostico come la risonanza magnetica per quei lipomi difficili,

posizionati in zone critiche e a stretto contatto con strutture nobili come i nervi, i vasi e i muscoli;

la risonanza serve a inquadrare meglio la neoformazione e capire i rapporti della stessa con le strutture anatomiche circostanti.

PREVENZIONE

Non essendo certa la causa non è possibile una prevenzione dell’insorgenza del lipoma.

E’ altresì possibile un follow-up periodico della neoformazione al fine di controllarne la crescita nel tempo.

E’ consigliabile quindi un controllo ecografico annuale del lipoma per escludere modifiche in termini di dimensioni e aspetto.

TERAPIA

I lipomi asintomatici che non creano fastidi vanno solamente controllati periodicamente mediante la visita specialistica e l’ecografia.

