Come in un noto programma televisivo di cucina stava facendo la spesa mettendo i prodotti nel cestino avendo poco tempo a disposizione visto che si era introdotto furtivamente nel supermercato.

L’uomo, un egiziano di 26 anni, regolare sul Territorio Nazionale, forse con la passione per la cucina, aveva già riposto nel cestino 8 confezioni di pistacchio, 4 di code di mazzancolle e 2 di cozze precotte. Chissà quali altri prodotti avrebbe scelto se non fosse stato interrotto dall’arrivo della Polizia. Gli agenti, infatti, lo hanno trovato che girava nelle corsie tra gli scaffali mentre sceglieva altri prodotti.

Lo straniero, intorno alle 3.30 di notte, si era introdotto in un supermercato di corso Bramante infrangendo un cristallo di un’uscita di sicurezza con una pietra di grosse dimensioni. L’azione, però, aveva fatto scattare l’allarme e l’istituto di vigilanza aveva contattato il 113. Gli agenti della Squadra Volante hanno, come detto, fermato l’uomo all’interno, traendolo in arresto per tentato furto aggravato.

Roma, 31 gennaio 2017