Due cittadini marocchini, di 35 e 24 anni, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato Barriera Milano per il possesso di banconote false. I due dopo aver parcheggiato in corso Vercelli angolo via Palestrina, alla vista degli agenti hanno cercato di allontanarsi rapidamente. Nel corso del controllo, nelle tasche del trentacinquenne è stata trovata la somma di 5470 euro in banconote contraffatte: 111 banconote da 20 euro, 59 da 50 e 3 da 100. A seguito di accertamenti, è emerso che il ventiquattrenne aveva il permesso di soggiorno scaduto, per questo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione

Roma, 1 febbraio 2017