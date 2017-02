Due immigrati irregolari sono stati controllati dagli agenti del Comm.to Barriera Nizza, in due diversi contesti, nella zona compresa fra le vie Berthollet, Saluzzo e Goito.

Mel primo caso, un cittadino libico di 32 anni, con numerosi precedenti penali specifici per stupefacenti, è stato trovato in possesso di 22 involucri termosaldati contenenti cocaina. L’uomo, che aveva tentato di eludere il controllo, è stato tratto in arresto. Successivamente, gli agenti hanno controllato, poco distante, un trentaduenne di origini tunisine, il quale aveva in tasca un pezzo di hashish di circa 25 grammi, fatto per il quale è stato denunciato ai sensi della Legge sugli stupefacenti.

Roma, 7 febbraio 2017