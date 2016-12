Stavano per portar via l’auto del car sharing, ormai accesa, ma il pronto intervento degli agenti del Comm.to Barriera Nizza ha fatto sì che il furto non avvenisse. Erano in tre, uno di essi era nell’abitacolo della 500 al posto di guida, mentre gli altri 2 stavano spingendo l’auto da dietro; questi ultimi, alla vista delle Volanti, riuscivano a dileguarsi. Fermato, invece, il ragazzo alla guida; si tratta di un sedicenne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato. E’ stato tradotto in stato di arresto presso il C.P.A. Uberto Radaelli.

Roma, 28 dicembre 2016