Si tratta di un giovane cittadino italiano.

E’ accaduto questa notte all’interno della metropolitana “Marche”. Il gesto ingiustificato di un giovane cittadino italiano è stato ripreso dalle telecamere della stazione. Il diciannovenne, con ripetuti calci, ha mandato in frantumi il vetro del tornello per il passaggio dei disabili. Il personale GTT, appena notata la scena, ha immediatamente allertato la Polizia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente riuscendo a fermare il soggetto all’esterno della metropolitana prima che potesse dileguarsi. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Torino, 8 gennaio 2017