Il Questore di Torino ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni per il “Caffè Bengasi”, ubicato nella medesima piazza, con la conseguente chiusura al pubblico dei locali. Il provvedimento è stato emesso dalla Divisione PAS su segnalazione del Commissariato di P.S. Barriera Nizza. Nel corso di un’attività di polizia dello scorso 24 gennaio condotta dagli uomini del commissariato, insieme a unità cinofile ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, si era proceduto al controllo dell’esercizio. All’interno del bar erano state identificate una ventina di persone, più della metà con precedenti a carico per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. In altre due occasioni, sempre a gennaio 2017, gli operatori di polizia nel corso di altri controlli riscontravano la presenza nel bar di persone con precedenti e di stranieri privi di titoli validi per la permanenza sul Territorio Nazionale.

Roma, 31 gennaio 2017