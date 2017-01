Aveva già portato a termine tre colpi, quando è stato fermato. Poco dopo l’una di notte, tre diversi ospiti di una casa di riposo hanno riferito di essere stati vittime di furto e hanno allertato il personale di vigilanza.

Il primo ospite, dopo essersi svegliato per andare in bagno, ha visto la porta della sua stanza aperta e si è accorto che dal suo portafogli erano spariti 35 euro. Stessa sorte era capitata ad un altro ospite al quale il ladro aveva rubato 160 euro. La terza vittima, invece, si era svegliata a seguito dell’intrusione, l’uomo accortosi di aver svegliato la donna si è allontanato. Dopo essere stati avvisati dagli ospiti, due dipendenti della struttura hanno intercettato l’uomo, un italiano di 48 anni con precedenti contro il patrimonio, ancora all’interno della casa di riposo. Gli agenti della Squadra Volante, nel frattempo intervenuti sul posto, hanno tratto in arresto per furto l’uomo.

Roma, 4 gennaio 2017