Torna l’ora solare: lancette avanti o indietro? Ecco la DATA, tutte le INFO e consigli utili



La domanda, due volte l’anno, è sempre la stessa: lancette avanti o indietro? Il consueto cambio dell’ora sta per arrivare: sta per iniziare ottobre, il mese in cui torna l’ora solare. Saluteremo quindi l’ora legale introdotta lo scorso marzo per favorire il risparmio energetico grazie alle ore di luce estive.

L’ora solare ci consentirà di dormire 60 minuti in più ma ridurrà le ore di luce del giorno, “anticipando” il tramonto.