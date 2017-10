Totò Riina, la foto del boss in barella

Nato nel 1930, Salvatore Riina, conosciuto come Totò, è uno dei criminali italiani più noti nel mondo. Dopo essere stato per anni il più ricercato in Italia, Riina fu fermato il 15 gennaio 1993 sulla circonvallazione di Palermo, in via Bernini, insieme al suo autista Salvatore Biondino. Il capo della cosca di Corleone è in carcere da allora. Nel 2016 poi una foto ha riportato in auge il suo nome. A mostrarla la trasmissione Quarto grado: il boss di Cosa Nostra dopo 23 anni di carcere appariva molto invecchiato e provato dalla lunghissima detenzione. Nel 2017 è apparsa una nuova foto di Totò Riina in cui si vede il boss sdraiato in barella e praticamente ridotto a una larva.

Nonostante sia molto invecchiato, il boss è tornato sotto processo. Riina è accusato di minacce aggravate nei confronti del direttore del carcere di Opera Giacinto Siciliano sulla base di alcune intercettazioni ambientali effettuate quattro anni fa nella casa di reclusione milanese dove era detenuto il boss di Cosa Nostra.