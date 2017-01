Fucili d’assalto, missili terra-aria e missili anticarro, prodotti da Paesi dell’ex blocco sovietico.

Armi da guerra che, aggirando l’embargo, facevano arrivare direttamente in Libia e Iran senza le necessarie autorizzazioni ministeriali. Quattro persone sono state fermate a Napoli con l’accusa di traffico internazionale di armi e di materiale dual use di produzione straniera. Tre di questi sono una famiglia di San Giorgio a Cremano: padre, madre e figlio. Il quarto a finire in manette è un libico.

I quattro fermati avevano contatti frequenti con cittadini libici, somali e iraniani. E, stando all’indagine coordinata dai pm Catello maresca e Luigi Giordano, proprio in Libia e in Iran avrebbero spedito, tra il 2011 e il 2015, armi da guerra e eliambulanze, che venivano poi trasformati in potenti elicotteri da guerra. Il tutto aggirando tranquillamente l’embargo. Agli atti dell’inchiesta vi sarebbe anche una fotografia in cui la coppia, entrambi convertiti all’islam e poi radicalizzati, è in compagnia dell’ex premier iraniano Mahmud Ahmadinejad. Il sistema ruotava attorno a una società con sede a Roma. “Per vendere i pezzi di ricambio degli elicotteri in quel paese, i due – spiegano gli inquirenti – avevano messo in piedi una triangolazione con una società della Repubblica di Panama, che non riconosce l’embargo”.