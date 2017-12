Traffico illecito di rifiuti, 6 arresti. L’audio choc: “I bambini? Che muoiano”

Ben sei arresti dei carabinieri forestali in seguito all’inchiesta per traffico di rifiuti.

Le indagini sono partite ad inizio 2015 da parte dell’ex Corpo Forestale dello Stato per conto della Direzione distrettuale antimafia di Firenze e coordinate dall’ex sostituto della Dda Ettore Squillace Greco, in collaborazione tra le procure di Firenze e di Livorno.

Per gli arrestati è stata predisposta la restrizione domiciliare

I reati contestati dalla procura sono associazione a delinquere, traffico di rifiuti e truffa aggravata ai danni della Regione Toscana.

Gli uomini della forestale hanno perquisito sedi legali e discariche legate alle società interessate dall’operazione

Nell’operazione stati impiegati circa 150 Carabinieri Forestali

Secondo le indiscrezioni, a Livorno sarebbe stato eseguito il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali di due importanti società operanti nel settore dei rifiuti.

Per alcuni indagati è stata disposta l’interdizione per un anno da qualsiasi attività professionale nel settore dei rifiuti

A quanto si apprende i rifiuti (in particolar modo quelli ferrosi) erano dichiarati non pericolosi, un trucco per evitare di pagare per i assolvere ai trattamenti (onerosi) previsti dalla legge per quel tipo di rifiuti.

L’audio choc: “I bambini? Che muoiano”

Secondo quanto riportano Il Tirreno e Firenze Today, ci sarebbero, a completare il quadro, delle intercettazioni davvero terribili



“Ci mancavano i bambini che vanno all’ospedale, che muoiano i bambini”. Sono le parole di un indagato – seguite da alcune risate – “M’importa una sega dei bambini che si sentono male, li scaricherei in mezzo di strada i rifiuti”, dice lo stesso indagato.