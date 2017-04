Due alpinisti sono morti sul versante teramano del Gran Sasso d’Italia la mattina del 30 aprile. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 nella località del Monte Brancastello, sul versante che sovrasta San Pietro della Jenca. A dare l’allarme è stato un altro escursionista. Altri tre alpinisti che si trovavano in cordata con i due defunti sono stati recuperati dall’elisoccorso. Pur sotto shock, i sopravvissuti sono in buone condizioni fisiche. I loro compagni sono scivolati nel vallone San Pietro mentre si trovavano in cordata a circa 2.200 metri di quota. Si chiamavano Francesco Carta, 45 anni, ed Enrico Faiani, 61 anni, entrambi teramani.

