Tragedia in tribunale, carabiniere in congedo muore mentre testimonia in un processo

Tragedia sotto gli occhi di numerose persone in tribunale ad Avellino: un carabiniere in congedo è morto in aula mentre stava testimoniando in un processo.

L’uomo aveva solo 52 anni ed era riuscito ad andare in pensione da pochi mesi.

Inutili i soccorsi: secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un infarto fulminante.

Il Carabiniere si trovava era in tribunale per testimoniare su un’indagine a cui aveva preso parte quando era ancora in servizio.

Avellino, ex carabiniere muore durante processo

All’improvviso, davanti agli occhi sgomenti dei presenti e della corte, si è consumato il dramma – racconta AvellinoToday

Mentre veniva ascoltato dai magistrati, l’ex carabiniere si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza.

I dipendenti di Palazzo di Giustizia hanno lanciato l’allarme, ma la situazione è apparsa fin dai primi momento disperata.

I medici intervenuti in soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma del 52enne è stata comunque trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino.