Si è accasciato al suolo per il grande caldo Maicol Castelnuovo, mentre giocava al Trofeo Città di Aosta di calcio a 5 in piazza Chanoux. Rianimato e portato al pronto soccorso dell’ospedale Parini, il giovane non si è più ripreso.

Castelnuovo, 24 anni, barista, è stato secondo portiere dell’Aygrevilles per tre anni, mentre nella stagione appena conclusa ricopriva lo stesso ruolo nello Charvensod, squadra che partecipa al campionato di calcio di Eccellenza. La manifestazione sportiva è stata cancellata in segno di lutto.

FOTO e FONTE- La Stampa