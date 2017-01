Non ce l’ha fatta Gabriele Formicola, il Carabiniere di 56 anni che da giorni era ricoverato in ospedale a casa di un drammatico incidente stradale sulla Statale 106. Il militare è deceduto a causa delle ferite riportate. Era ricoverato in condizioni disperate dal 18 novembre scorso, giorno in cui nei pressi di Badolato, in provincia di Catanzaro, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale sulla statale 106, nota per i frequenti incidenti gravi.

Il carabiniere era a bordo della gazzella di servizio quando si è scontrato frontalmente con un furgone su cui viaggiavano cinque senegalesi. A bordo della gazzella, oltre al 56enne, c’erano altri tre agenti che invece non hanno riportato gravi ferite.

Secondo quanto riportato dalla pagine facebook “Basta vittime sulla S.S.106”, il carabiniere negli ultimi due giorni aveva registrato un grave peggioramento delle condizioni di salute e purtroppo i medici non sono riusciti a fare più nulla per salvargli la vita.

Con il decesso del Carabiniere, le vittime di incidenti avvenuti sulla Statale 106 salgono addirittura a trentadue nel solo anno 2016. Il decesso è infatti avvenuto lo scorso 30 dicembre, poco più di un mese dopo l’incidente.

Riccardo Ghezzi

Catanzaro, 3/1/2017