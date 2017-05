Stati Uniti, dopo lo schianto in auto mortale il fascio di luce dal cielo

Una foto che sta letteralmente facendo il giro del mondo. Una foto dove si mischiano disperazione, speranza e commozione. Siamo a Gainsville, nello stato americano della Georgia, dove è avvenuto un incidente stradale. Nello schianto muoiono madre, figlia e un’amica. La mamma aveva 23 anni, si chiamava Hannah Simmons; l’amica, 28 anni, Lauren Buteau. E la piccolina aveva appena nove mesi. La foto che vedete è stata scattata da una passante, Anisa Gannon, un’automobilista restata bloccata nel traffico dopo lo schianto. Una foto che ha commosso la famiglia e il mondo intero: un fascio di luce, infatti, illumina il punto dell’incidente.

Non è chiaro se sia un falso, o se invece si tratti una sorta di segno divino. Nel fascio di luce si vedono due punti più brillanti, interpretati come una sorta di sentiero per il Paradiso. Una foto che in un qualche modo ha dato un pizzico di sollievo e speranza alle famiglie delle vittime. Judy, la madre di Hannah, dopo aver visto lo scatto ha dichiarato: “Questo per me è un dono del cielo, mandatomi per alleviare il dolore. Ne stava andando della mia salute mentale, ora ho capito che mia figlia, che era anche la mia migliore amica, mi protegge da lassù”.

LiberoQuotidiano