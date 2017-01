Anche la Questura e gli Uffici della Polizia di Stato di Trieste sono interessati da oggi da una serie di trasferimenti di Dirigenti e Funzionari. Come noto, Marco Calì ha lasciato la dirigenza della Squadra Mobile per dirigere quella di Genova. Al suo posto il pari qualifica, 1^ Dirigente Giovanni Cuciti, che era al comando di quella di Crotone. Nato nel 1971 a Vicenza, entrato in Polizia nel 1989, dopo le sue esperienze al Reparto Mobile di Genova, alla Questura di Firenze e in Sicilia (ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Enna), è approdato a Crotone nel 2015.

Proveniente dall’Ufficio Ordine pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma, Gianluigi Manno subentra nella direzione della Divisione Anticrimine della Questura a Michele Parisi, andato in quiescenza. Nato a Potenza nel 1961, entrato in Polizia nel 1991, già in questa Questura nel 1992, ha prestato servizio per sette anni all’Ispettorato di P.S. presso il Vaticano e per quasi due all’Ufficio Presidenziale di P.S. presso la Presidenza della Repubblica.

Ha lasciato la Questura per Genova Ivan Currà, mentre vi è arrivata da Enna Giada Giovanna Pecoraro. Assegnato alla Questura anche Dario Russo proveniente dalla Polfer, reparto presso il quale è stata assegnata Antonella Cargnelutti, che dirigeva il Polo funzionale Luigi Vitulli a San Sabba.

Come già comunicato il 1^ Dirigente Marco Bonato ha lasciato la dirigenza del Compartimento Polfer del Friuli Venezia Giulia di Trieste e da oggi dirige la locale Scuola allievi agenti, il cui ex direttore Giorgio D’Andrea è andato alla Scuola Polgai di Brescia

Roma, 10 gennaio 2017