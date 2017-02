Il giovane poliziotto noto per aver ucciso Anis Amri, l’autore della strage al mercatino di Natale a Berlino, è stato trasferito in una destinazione riservata.

Per motivi di sicurezza resta segreto anche il nuovo incarico dato che il suo nome e quello del collega che era di pattuglia insieme a lui la notte del 23 dicembre scorso erano stati resi noti pochi istanti dopo la sparatoria.

Scatà aveva ripreso a lavorare al commissariato di Sesto San Giovanni, dopo aver passato un periodo di congedo passato sotto scorta insieme alla famiglia a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. È lì che stava svolgendo il suo periodo di prova in forza alle Volanti anche se per precauzione era stato tenuto in ufficio. Ora, dal Ministero dell’Interno è arrivato l’ordine di trasferirlo in un’altra sede. Un modo per tutelarlo da un’eventuale vendetta dei terroristi, ma probabilmente anche per premiarlo.

di Franco Grande

Fonte Il Giornale

Roma, 5 febbraio 2017