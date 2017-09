Tre scosse di terremoto sul Lago di Garda, la più forte di magnitudo 3.4: a Salò gente in strada

Tre distinte scosse di terremoto sono state avvertite in mattinata lungo la sponda bresciana del Lago di Garda. La prima, la più potente, con magitudo 3.4, è stata registrata alle 11.15: l’epicentro è stato localizzato a Tignale, con profondità di tre chilometri. Altre due scosse si sono registrate poco dopo, a una distanza di una decina di km in linea d’aria, nel comune di Gargnano: una alle 11.20 di magnitudo 2.2, l’altra alle 11.22 di magnitudo 2.3. Non si registrano danni e feriti.

La terra è stata

sentita tremare anche a Brescia città e nei paesi del Garda, come a Salò, dove la gente è scesa in strada. La cittadina, come tutta l’area dell’Alto Garda, era stata colpita da un violento terremoto il 24 novembre 2004. E sempre nella zona del lago di Garda, una scossa simile a quelle di oggi era stata avvertita anche lo scorso 21 luglio.

repubblica