Diciassette posti disponibili a Milano, 15 a Roma e 16 a Napoli: un totale di 48 posti vacanti di hostess e steward. Ntv, la società che fa viaggiare i treni Italo dell’alta velocità, vuole assumere e ha aperto le selezioni. Sarà possibile inviare la propria candidatura fino all’8 maggio sul sito www.ntvspa.it. Chi supererà le prove sarà assunto ad agosto e settembre con un contratto di apprendistato di 24 mesi.

Italo nel 2018 assumerà 160 nuovi dipendenti. Nello scorso gennaio, in dieci giorni, arrivarono 18.500 candidature con i selezionati che sono stati assunti dal primo marzo. Ora Ntv ha avviato le selezioni per steward e hostess di bordo. Le nuove figure guadagneranno 1.200 euro netti che aumenteranno con festivi, notturni, trasferte fino a 1.500 treno per chi lavora a bordo treno. Ma che caratteristiche bisognerà avere per essere scelti?

Tra i requisiti c’è il diploma, l’ottima conoscenza della lingua italiana, un inglese fluente e la disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di assegnazione. E’ preferibile poi conoscere un’altra lingua e necessario essere disponibile a lavorare nei festivi e a erogare il servizio catering a bordo treno. Bisognerà inoltre avere un aspetto curato ed avere attitudine alla vendita.