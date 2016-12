E’ stato notificato ieri mattina, intorno alle ore 12.00, il provvedimento del Questore Fassari adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS alla titolare della licenza del negozio etnico ASAFO MARKET sito in questa via dell’Abate con cui è stata disposta la sospensione delle licenze e quindi la chiusura del negozio per giorni 30.

Il provvedimento è il frutto di un’intensa attività di verifica e controllo effettuata dalla Polizia di Stato e della Polizia Municipale durata diversi mesi con un’intensificazione delle attività a partire dal mese di luglio.

L’esercizio commerciale è stato oggetto di mirati controlli anche in considerazione dei numerosi atti d’illegalità avvenuti nei pressi dello stesso l’ultimo dei quali avvenuto proprio il 26 dicembre scorso quando un equipaggio in servizio di Volante è intervenuto nei pressi del locale a seguito di un’aggressione con lesioni personali in danno di due individui.

Alla base del provvedimento vi è l’obiettiva esigenza di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’abitualità di presenze all’interno dell’esercizio o nei suoi pressi, fatti tutti che espongono la sicurezza pubblica della zona.

Dichiara il questore Fassari: “ abbiamo massima attenzione su quanto accade sul territorio, è il terzo provvedimento ex art. 100 Tulps adottato sulla base di verifiche della Polizia di Stato, in alcuni casi anche di supporto a comunicazioni che ci pervengono da altri enti ma che, fondamentalmente, sono il frutto dell’ attività di controllo del territorio delle Volanti o di approfondimenti amministrativi in occasione di fatti reato che si consumano sul territorio provinciale”.

Roma, 31 dicembre 2016