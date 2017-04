Un’intera vita trascorsa per il suo lavoro, un poliziotto eroe, un grande esempio di senso dello stato e dedizione al dovere, spinto fino al sacrificio estremo; un’esempio quindi per i giovani di oggi ed un’esempio per tutti noi.

Rosario Sanarico ha sempre dimostrato interesse per il prossimo, tanto da perdere la vita nell’intendo dell’aiutare. Ora tutti noi aiutiamo lui a non essere MAI dimenticato, con la più grande o la più semplice delle cose che ci possono capitare in suo onore.

Domenica 30 aprile a Follo si correrà per ricordare Rosario ‘Sasà’ Sanarico, il sostituto commissario della polizia di Stato, in forza al Cnes della Spezia, che nel febbraio 2016 ha perso la vita nel fiume Brenta nel corso delle ricerche del corpo di Isabella Noventa. Il “Primo memorial Rosario Sanarico” prenderà il via alle 10 da Piazza Matteotti.

Un’ora prima partiranno le iscrizioni in loco (al costo di 5 euro), con distribuzione di magliette e numeri. Una competizione amatoriale di 9.7 chilometri che vedrà premiati i primi tre uomini, le prime tre donne, il runner più giovane e quello più anziano. Interverranno il sindaco di Follo Giorgio Cozzani, l’assessore Benito Lazzoni, il questore Francesco Di Ruberto e la famiglia Sanarico. Al termine delle premiazioni si terrà un rinfresco. L’evento è organizzato da Aief, Associazione italiana eventi e formazione, e patrocinata da Regione, Provincia e Comune di Follo.

A.IEF Associazione Italiana Eventi e Formazione, vuole dedicare questa gara Podistica “Amatoriale” proprio a lui creando un’importante memorial, dove tutti potranno partecipare, per passare una mattinata in Compagnia e Allegria, percorrendo insieme un tragitto di 9.7KM.

il Questore stesso lo rappresenterà come organo della Polizia di Stato.

Premi ai primi 3 Uomini e Donne Classificati, il più Giovane ed il più Anziano.

Vi aspettiamo numerosi !!

Per Info e Prenotazioni :

335.7417784 – 340.9483382

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL MEMORIAL