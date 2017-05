Palazzolo sull’Oglio: condannato pedofilo di 71 anni

Era stato arrestato in ‘diretta’, quasi in flagranza di reato: beccato al centro commerciale Europa di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), il 18 settembre scorso. Adesso, a pochi mesi di distanza, è stato finalmente condannato, a 1 anno e 9 mesi di reclusione. E’ accusato di abusi sessuali nei confronti di minore, come riferisce BresciaToday.

In questo caso una bambina, una bambina di soli 11 anni: l’orco che si nasconde tra i saloni del centro commerciale questa volta invece è un pensionato bresciano di 71 anni. Non è dato sapere se in passato fosse già stato protagonista di episodi simili.

In quel settembre non ancora lontano avrebbe seguito la bambina verso i bagni, fino a riuscire a intrufolarsi nella toilette. Una volta dentro l’avrebbe abbracciata, e poi allungato le mani cercando di toccarla nelle parti intime.

La bambina è riuscita a divincolarsi, a scappare e a correre da sua madre. Il pensionato è stato fermato poco più tardi da un vigilante del centro commerciale, e poi arrestato dai carabinieri. Interrogato dai militari, ha candidamente amesso quanto aveva appena fatto.