Ha perso il portafogli con dentro i suoi documenti e circa 2mila euro (1.910 per la precisione) in contanti mentre era in vacanza a Roma. In questi casi, si sa,la cosa più saggia è mettersi l’anima in pace. La probabilità di recuperare il bene smarrito (e soprattutto il suo contenuto) è molto bassa. In questo caso, però, il turista cileno protagonista della disavventura è stato davvero fortunato.

A ritrovare il suo portafoglio, ieri sera, è stato il titolare di una gelateria di via Palestro, in zona stazione Termini, che lo ha consegnato ai Carabinieri.

