Vede tre ladri incappucciati guardare dentro le case e li prende a pugni

Ha avvistato tre ladri e ne ha pestato uno a pugni

E’ successo a Vigonza. E ad avere la peggio, questa volta non è stata la vittima

Ad avere la peggio non è stata la vittima di turno di quello che poteva essere un furto, ma uno dei malviventi scoperti in strada a Vigonza

E anche a buscare un paio di cazzotti in pieno volto poco prima di riuscire a sfuggire e a dileguarsi.

Il tutto è successo in pochi attimi nella serata di Giovedì, in via Magellano a Busa, dove un residente dopo aver avvistato tre uomini incappucciati che guardavano con insistenza dentro le case, molto probabilmente alla ricerca di quella da saccheggiare, ne ha preso di mira uno

che secondo qwuanto riporta Il Gazzettino le avrebbe anche prese, prima di riuscire a dileguarsi

La banda infatti non aveva fatto i conti con un cittadino attento e molto molto arrabbiato.

“Sono riuscito a vederli dal terrazzo – racconta l’uomo rimasto anonimo, al Gazzettino – così sono sceso in strada con il cane. Dopo 200 metri che li seguivo uno dei tre mi ha detto che cosa avevo da guardare. A quel punto non ci ho visto più e gli sono andato addosso“.