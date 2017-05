Trova un misterioso animaletto nel bosco – guardate la sua incredibile trasformazione dopo un mese

Quasi tutti sappiamo che, quando un uccelino cade dal nido, probabilmente morirà, perché la madre smetterà di occuparsene. Non è andata così però per questo uccellino, che ha avuto molta fortuna: è caduto nel punto giusto nel momento giusto.

Il fratello di un veterinario era a fare un giro nel bosco quando ha visto un uccellino di origine misteriosa per terra. Cosciente che se lo avesse lasciato così, sarebbe sicuramente morto, ha deciso di portarlo al fratello. Quest’ultimo ha accettato di ‘prenderlo sotto la sua ala’ per provare a farlo arrivare al punto in cui avrebbe potuto badare a se stesso.

E ci sono voluti 36 giorni, per la sua completa trasformazione…

Con questo non vogliamo invitarvi ad andare a cercare uccellini per poterli far crescere, questa non vuole essere una guida, ma solo un modo per vedere la stupenda trasformazione di questo preciso uccellino fortunato.

1 ° giorno:

Questo piccolo uccello era nato da poco. Quando è stato trovato aveva ancora parte del suo guscio attaccato. Naturalmente, essendo appena nato, era impossibile per lui tornare indietro nel suo nido tra gli alberi e il suo salvatore non aveva idea da dove fosse caduto

Suggerimento: se si trova un uccellino, la cosa migliore da fare è cercare di trovare il nido e rimetterlo dentro, possibilmente senza farsi vedere dalla madre.

2 ° giorno: