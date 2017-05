È stata ritrovata morta Silvia Pavia, la 52enne scomparsa da Torino nelle scorse settimane. Il corpo è stato scoperto dai Carabinieri in valle di Susa a Beaulard, vicino ad Oulx (Torino), in una 500. Della donna non si avevano più notizie dal 26 aprile: dopo aver fatto visita al suo cavallo in un maneggio di Ciriè (Torino) si era allontanata vestita da equitazione a bordo della sua auto. La famiglia aveva offerto 2.000 euro a chiunque fornisse informazioni. Non si fanno ancora ipotesi sulle cause della morte.

messaggero