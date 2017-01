Ancora una violenza di gruppo, questa volta in India, ai danni di una dodicenne. È stata violentata in uno dei luoghi che dovrebbe proteggere gli adolescenti: la scuola. Le mani che l’hanno strattonata, colpita, violentata fino a ridurla in fin di vita sono state quelle del preside dell’istituto scolastico di Kako, stato del Bihar, e di tre insegnanti.

«È la mia unica figlia, ed è mentalmente instabile», ha spiegato la madre della ragazza al quotidiano The Indian Express. «In casa non c’è nessuno che possa prendersi cura di lei, per questo, alcuni giorni, la porto a scuola con me».

Il portavoce della polizia locale, Kusum Bharti, ha specificato che sono stati accusati di stupro il preside della scuola e tre insegnanti, tutti al momento in fuga. Intanto la ragazza è ricoverata in condizioni molto gravi presso l’ospedale del Patna Medical College, i medici confermano che la sua situazione resta critica.

La madre, dopo aver precisato che suo marito non vive con lei e la figlia, è decisa a chiedere giustizia per sua figlia. «Ma solo dopo che starà meglio e sarà fuori pericolo. Adesso la cosa più importante è salvarla».

«Le condizioni della ragazza sembrano confermare la versione dei fatti fornita dalla madre – ha aggiunto Kusum Bharti – e abbiamo spiccato un mandato d’arresto contro i colpevoli».