Uno dei più apprezzati e fidi alleati delle nostre case: la scutigera.

Non è un insetto, ma un miriapode, ovvero è parente dei millepiedi e dei centopiedi. Possiede ben 15 leggiadre paia di zampe ed è un abile e velocissimo predatore di insetti solitamente sgraditi come cimici, scarafaggi, termiti, formiche e “pesciolini” d’argento.

Questi ultimi in particolare sono una vera leccornia per la scutigera, che non disdegna anche zanzare, falene, tarme e aracnidi. Tramite i suoi denti inietta un veleno che paralizza la preda, di cui poi si appresterà a banchettare. Non preoccupatevi, a meno di allergie il suo veleno è inoffensivo per l’uomo, e il morso di questo esserino è al livello di una punturina di spillo, oltre ad essere molto raro. Bisogna praticamente afferrarle senza dar loro via di fuga.

La scutigera è originaria dell’area mediterranea, ma si è diffusa in tutto il mondo grazie ai trasporti umani, con i quali condividono da secoli l’habitat. Prediligono posti non troppo caldi e un po’ umidi, quindi chi ha la fortuna di averle come coinquiline le troverà spesso in cantine e vicino alle finestre, ma bazzicano volentieri per tutta la casa quando vanno a caccia.