Caserta – Era lì addirittura da sei mesi il cadavere di un uomo che si è impiccato nelle campagne alla periferia di Mondragone ed è stato ritrovato ieri. Il corpo privo di vita era avanzato stato di decomposizione e non avendo documenti addosso al momento non è stato riconosciuto. In base alle prime indicazioni, l’uomo avrebbe un’età compresa tra i sessanta ed i settant’anni, ma è difficile anche solo distinguerne il colore della pelle. Il cadavere è stato scoperto da due contadini che si trovavano lì per effettuare alcuni lavori nei terreni di loro proprietà. Hanno così notato penzolare un corpo da una trave di un muro, all’interno di un casolare diroccato, in località Molinella.

Immediatamente hanno avvisato i carabinieri e nel giro di qualche minuto sul posto sono giunti i militari della locale compagnia, guidati dal capitano Lorenzo Chiaretti, che hanno avviato le indagini. In questo momento, gli inquirenti stanno facendo dei controlli incrociati tra le denunce di persone scomparse e qualche elemento utile potrebbe arrivare dall’autopsia, che verrà eseguita in questi giorni all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove il corpo privo di vita è stato trasportato. Dalle prime perizie, sembra escluso che vi sia stato un intervento violento da parte di terze persone e che quindi lo sconosciuto si sia impiccato con una corda ad una trave della masseria ed è rimasto lì per mesi. La zona è circondata da sterpaglie ed erbacce, il casolare è abbandonato e non si tratta di un punto di passaggio frequentato da persone.

