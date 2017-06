Trovato in Italia un potente antibiotico per batteri resistenti

Scoperto in un campione di suolo raccolto in Italia un potente antibiotico nuovo capace di attaccare anche batteri resistenti ai farmaci oggi in uso

Scoperto in un campione di suolo raccolto in Italia un potente antibiotico nuovo capace di attaccare anche batteri resistenti ai farmaci oggi in uso. La scoperta e’ frutto di uno studio condotto tra America (Rutgers University-New Brunswick) e Italia (in collaborazione con l’universita’ di Milano) ed e’ stato codiretto per il nostro paese da Stefano Donadio, CEO di NAICONS.

L’antibiotico si chiama pseudouridimicina e la sua scoperta e il suo meccanismo d’azione sono stati descritti in un articolo sulla rivista Cell. C’e’ urgente bisogno di nuovi antibiotici capaci di neutralizzare batteri che sono divenuti resistenti ai farmaci oggi in uso. La pseudouridimicina e’ stata isolata da un microbo a sua volta isolato da campioni di suolo raccolti in Italia. Ha un meccanismo d’azione ‘nuovo’ e per questo e’ in grado di bypassare le resistenze a altri antibiotici.

Si tratta infatti di una molecola che si appiccica e blocca (in un punto diverso e nuovo) un enzima vitale per i batteri patogeni (l’enzima Rna polimerasi che ‘copia’ il codice genetico per consentire la sintesi di proteine).